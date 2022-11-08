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13:51, 08 ноября 2022
1 мин.

Гарик Харламов отреагировал на слухи об эмиграции

Гарик Харламов отреагировал на слухи об эмиграции
Кадр: Telegram-канал @garbul

На слухи об эмиграции отреагировал юморист Гарик Харламов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что отдыхает в санатории на черноморском побережье.

«Всем, кто переживал, где я. Я в санатории. Как говорится, первый день на пенсии», — пошутил комик. Харламов добавил, что собирается посетить процедуры и у него все хорошо.

Ранее Харламов покинул телепроект Comedy Club после многих лет работы в качестве ведущего. «Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой (артистом Павлом Волей) эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым», — сообщил он в соцсети.

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