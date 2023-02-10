Люди
13:10, 10 февраля 2023
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Под завалами дома в турецком Хатае обнаружили тела семьи из Москвы

Под завалами дома в турецком Хатае обнаружили тела семьи из Москвы
Фото: Emilie Madi / Reuters

Тела матери и ребенка из Москвы обнаружили под завалами дома в турецком Хатае, частично разрушенном после крупного землетрясения. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает МЧС России.

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», — сообщили в ведомстве.

Позже появилась информация, что под завалами дома обнаружили еще два трупа: мужчины, предположительно, мужа и отца ранее найденных женщины и ребенка, а также их второго малолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что под завалами после землетрясения в турецком городе Хатай оказалась семья москвичей с двумя детьми дошкольного возраста.

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