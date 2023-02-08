Семья москвичей с двумя детьми оказалась под завалами в Турции
Под завалами после землетрясения в турецком городе Хатай оказалась семья москвичей с двумя детьми дошкольного возраста. Об этом MK.RU сообщила их знакомая.
«Это семья из Москвы. Аталай — турок, но взял российское гражданство. Они живут и работают в Москве. Приехали в Турцию навестить родственников», — рассказала женщина.
Собеседница MK.RU сказала, что не смогла дозвониться до МИДа и получить ответ из консульства. В местном МЧС ей сообщили, что семья занесена в список ожидающих помощи.
«Они жили на первом этаже, оказались под завалами. Вместе с ними были родители Аталая, их своими руками еле-еле вытащил старший сын. Они в больнице с переломами», — поделилась подробностями женщина.
Ранее эмоциями поделилась 28-летняя москвичка, заставшая землетрясение в одном из регионов Турции. По словам президента Турции Эрдогана, магнитуда подземных толчков составила 7,7.