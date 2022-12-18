Анна Хилькевич сняла видео в кровати
Видео в кровати сняла и опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) актриса Анна Хилькевич. Звезда сериала «Универ» отметила, что темы вопросов от ее подписчиков резко изменились.
«Раньше меня в основном спрашивали о том, где я купила ту или иную одежду или туфли, где сделала реснички, что это на мне за помада. Сейчас же почти все вопросы взрослые и глубокие — про отношения, про психологию, про личностный рост, про духовное развитие. Меня так радует то, что мы с вами вместе растем, вместе двигаемся вперед», — обратилась Хилькевич к своей аудитории.
Актриса объяснила, почему затрудняется отвечать на подобные вопросы. «Никто, кроме вас самих, не знает, как сделать лучше. Как говорится, нужно самому надеть обувь и пройти дни», — заявила она.
Хилькевич уверена, что любой человек знает, как ему поступить в той или иной ситуации, лучше, чем кто-то со стороны. Она призвала фолловеров не бояться проблем и самостоятельно решать вопросы, касающиеся семейных ценностей.
Ранее Хилькевич в купальнике станцевала на камеру и опубликовала видео в соцсети. Подписчикам ролик напомнил о популярном сегодня сериале.