Анна Хилькевич сняла видео в кровати

Видео в кровати сняла и опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) актриса Анна Хилькевич. Звезда сериала «Универ» отметила, что темы вопросов от ее подписчиков резко изменились.

«Раньше меня в основном спрашивали о том, где я купила ту или иную одежду или туфли, где сделала реснички, что это на мне за помада. Сейчас же почти все вопросы взрослые и глубокие — про отношения, про психологию, про личностный рост, про духовное развитие. Меня так радует то, что мы с вами вместе растем, вместе двигаемся вперед», — обратилась Хилькевич к своей аудитории.