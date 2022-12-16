Танец Хилькевич в купальнике напомнил ее поклонникам фильм ужасов

Танец на пляже сняла на видео и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Анна Хилькевич. Некоторым ее поклонникам ролик напомнил сцену из многосерийного комедийного фильма ужасов «Уэнсдэй» американского режиссера Тима Бертона.

«Это же Уэнсдэй!», «Танец Уэнсдэй», «Очень похожий типаж! Лицо прямо как у Уэнсдэй», — написали фолловеры звезды «Универа», танцующей перед камерой в черном слитном купальнике.