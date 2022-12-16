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19:18, 16 декабря 2022
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Танец Хилькевич в купальнике напомнил ее поклонникам фильм ужасов

Танец Хилькевич в купальнике напомнил ее поклонникам фильм ужасов
Скриншот: видео @annakhilkevich

Танец на пляже сняла на видео и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Анна Хилькевич. Некоторым ее поклонникам ролик напомнил сцену из многосерийного комедийного фильма ужасов «Уэнсдэй» американского режиссера Тима Бертона.

«Это же Уэнсдэй!», «Танец Уэнсдэй», «Очень похожий типаж! Лицо прямо как у Уэнсдэй», — написали фолловеры звезды «Универа», танцующей перед камерой в черном слитном купальнике.

Юзеры обратили внимание на эффектное исчезновение очков с лица Хилькевич: актриса с модным аксессуаром на лице запрокинула голову назад и вновь появилась перед камерой без него.

Ранее танцующую около елки Бузову сравнили со Снежной королевой. Артистка выступила перед подписчиками в блестящем платье жемчужного цвета, украшенного нитками бусин.

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