Пластический хирург ответил на обвинения певицы Славы в неудачной пластике груди

Пластический хирург Тимур Хайдаров ответил на обвинения певицы Славы (Анастасия Славенская) в неудачной пластике груди. В интервью «Газете.Ru» врач рассказал, что артистка не соблюдала предписанные после операции рекомендации.

Хирург рассказал, что сама операцию по подтягиваю груди была сделана качественно и профессионально. Он пояснил, что после хирургического вмешательства всего необходимо проходить реабилитационные процедуры. Однако певица не выполняла предписанные рекомендации и не приходила в клинику, ссылая на занятость.

Хайдаров также уточнил, что со своей стороны никогда не отказывался от работы с исполнительницей. Врач уточнил, что команда клиники собиралась также исправить образовавшиеся после операции рубцы, но Слава не вышла на связь.

Ранее певица Слава на видео показала грудь после неудачной пластики.