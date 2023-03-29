Хирург привел примеры удачной пластики среди российских звезд

Примеры удачной пластики лица среди российских звезд привел PROZVEZD хирург Сергей Свиридов. Он заявил, что вмешательства пластических хирургов во внешность актрисы Татьяны Догилевой и певца Валерия Леонтьева оказались весьма успешны.

Свиридов предположил, что Догилева делала пластику век, липосакцию подбородка и различные косметологические процедуры. «В целом видно, что у артистки хорошая кожа — нет пигмента, сосудистой сетки. Лицо сохранило естественность, и это хороший результат», — отметил он.

Хирург также похвалил внешний вид артиста Леонтьева. «На мой взгляд, Валерий Яковлевич прибегал к подтяжке лица. Также, скорее всего, ему были установлены скуловые и подбородочные имплантаты. Плюс был проведен целый косметологический комплекс: ботокс, филлеры», — предположил медик. Специалист также отметил, что видит у певца незначительную деформацию ушной раковины из-за возможной коррекции лопоухости.

Ранее самые популярные у отечественных звезд операции перечислил пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков. В первую очередь он упомянул липосакцию.