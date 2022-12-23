Люди
11:04, 23 декабря 2022
1 мин.

Молодые люди сыграли в хоккей прямо на дороге и попали на видео в Подмосковье

Молодые люди сыграли в хоккей прямо на дороге и попали на видео в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В подмосковных Мытищах двое молодых людей сыграли в хоккей прямо на покрывшихся льдом дорогах и попали на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«В Мытищах достаточно выйти на тротуар, чтобы поиграть в хоккей», — подписали ролик администраторы канала.

Пользователи сети отметили, что подобная ситуация с сильным гололедом наблюдается сейчас по всему городу и области. Юзеры пожаловались на опасную ситуацию на дорогах.

«Вчера в Москве так же было. Травмоопасная погодка», «А где в Москве и области по-другому? Везде так», «Заточку испортил себе только», «Это инновационный прорыв», «О да, у нас так же», — прокомментировали они ролик.

Ранее житель Москвы встал на коньки и прокатился на них прямо по покрытому льдом асфальту во дворе жилого дома.

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