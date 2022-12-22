Москвич прокатился на коньках по обледеневшему асфальту и попал на видео

«Вот я так и ехала с работы. Представила, что ботинки — это коньки», «Отличная идея», «Красава», «Что еще нам преподнесет эта зима? Может, торнадо?», «Шоу "Танцы на льду" официально продолжается», — прокомментировали юзеры.

Ранее водитель выехал на трамвайные пути и застрял на них из-за снега. Вытолкнуть машину из сугроба вышли помогать пассажиры вынужденных остановиться трамваев.