17:01, 22 декабря 2022
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Москвич прокатился на коньках по обледеневшему асфальту и попал на видео
Кадр: Telegram-канал канал «Москвач. Новости Москвы»
Житель Москвы встал на коньки и прокатился на них прямо по покрытому льдом асфальту во дворе жилого дома. Ночью со среды на четверг, 22 декабря, в столице прошел ледяной дождь, превративший городские улицы в каток. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач. Новости Москвы».
«Вот я так и ехала с работы. Представила, что ботинки — это коньки», «Отличная идея», «Красава», «Что еще нам преподнесет эта зима? Может, торнадо?», «Шоу "Танцы на льду" официально продолжается», — прокомментировали юзеры.
Ранее водитель выехал на трамвайные пути и застрял на них из-за снега. Вытолкнуть машину из сугроба вышли помогать пассажиры вынужденных остановиться трамваев.