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Популярный хореограф назвал плюсы и минусы жизни за МКАД

Популярный хореограф назвал плюсы и минусы жизни за МКАД
Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Месяц назад возглавивший Московский академический Музыкальный театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Максим Севагин назвал плюсы и минусы жизни за МКАД. 24-летнего танцовщика и хореографа процитировал «Москвич Mag».

Севагин долгое время снимал квартиру в городе Московский. Вспоминая это место, он отмечает, что в нем есть своя прелесть. «Там тихо, рядом лес — жизнь проходит близко к природе», — поделился популярный хореограф. В то же время, отметил он, добираться до работы сначала на автобусе, потом на метро каждый день было непросто. Особенно тяжело артисту давалась обратная дорога, когда он был уставшим и засыпал на ходу. «Но свои преимущества в этом тоже были, я гораздо больше читал в метро», — подчеркнул танцовщик.

Сейчас Севагин проживает в Москве, в Мещанском районе. Он снимает квартиру на проспекте Мира — в доме середины ХХ века. Художественный руководитель балета признался, что выбрал это место за высокие потолки и особую богемную атмосферу. «Когда я первый раз зашел туда, меня поразило огромное пространство, напоминавшее бальный зал. Там такая старая хрустальная люстра… Мне подобное очень импонирует», — сказал он.

Ранее знаменитый композитор, продюсер, бас-гитарист и вокалист группы «Машина Времени» Александр Кутиков рассказал о своей жизни в московской коммуналке.

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