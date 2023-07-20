В Роспотребнадзоре назвали правила сбора и хранения грибов

Основные правила сбора и хранения грибов назвали россиянам в Telegram-канале Роспотребнадзора. В первую очередь эксперты ведомства посоветовали не срывать незнакомые грибы, напомнив, что отравиться этим продуктом могут как дети, так и взрослые.

«Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных пунктов. Для сбора грибов используйте плетеные корзины — так грибы будут дольше оставаться свежими. Срезайте каждый гриб с целой ножкой», — говорится в рекомендациях.

Кроме того, все грибы нужно перебрать строго в день сбора и убрать червивые, перезревшие и дряблые грибы.

В ведомстве почеркнули, что так как грибы — это белок в чистом виде, они очень быстро портятся. Россиянам напомнили, что нельзя пробовать грибы во время сбора, подвергать их кулинарной обработке через день или позже после сбора, мариновать или солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде, а также хранить их в тепле, так как это скоропортящийся продукт.

«Одной из главных причин возникновения пищевого отравления является неправильная технология приготовления. Грибы нужно специальным образом обработать: очистить от земли, хорошо промыть в воде, замочить и отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из грибов, только после этого их можно использовать для приготовления блюд», — добавили эксперты.

Ранее эксперт по грибам Тихомиров разрешил хранить свежие лисички в холодильнике больше недели.