Известную художницу связали и ограбили в Подмосковье

В Подмосковье ограбили известную художницу Галину Быстрицкую, сообщает областная прокуратура. По предварительным данным, злоумышленник проник в дом, связал хозяйку и похитил крупную сумму денег.

«По предварительным данным, 23 октября 2022 года неустановленный мужчина проник на территорию участка, расположенного в дер. Подолино городского округа Солнечногорск, угрожая предметом похожим на оружие и применив насилие опасное для жизни и здоровья женщины, совершил хищение крупной суммы денежных средств», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК России («Разбой»). Личность грабителя устанавливается.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что грабителей было двое. «Неизвестные с медицинскими масками на лицах зашли через открытую дверь в дом к российской художнице Галине Быстрицкой, связали ей ноги и руки скотчем, похитили около одного миллиона рублей, а потом скрылись на ее внедорожнике Land Rover», — рассказал собеседник агентства. Похищенный автомобиль был обнаружен позже на обочине дороги в километре от места происшествия, уточнил источник.

Ранее участнику разбойного нападения на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко вынесли приговор в Подмосковье. Суд приговорил его к длительному сроку заключения.