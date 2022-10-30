Художник раскрыл секрет 3D-мурала в Подмосковье

Секрет 3D-мурала в подмосковной Балашихе раскрыл KP.RU его автор, московский художник Данила Shozy Шмелев. Кажущееся объемным изображение украшает 14-этажный дом №7 по улице Новой.

«Такого эффекта удалось добиться при помощи хромовой краски. Впервые я ее использовал в 2019 году, но в этом году — впервые покрыл ею такую большую площадь. Там примерно 45 квадратных метров», — объяснил Шмелев.

По его словам, объемный эффект создает впечатление, будто нарисованные балконы смяты. Кроме того, на части фасада будто нарисовано зеркало, отражающее небо вокруг. Художник уточнил, что специальная краска отражает не небо, а его цвет, что создает удивительный эффект.

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