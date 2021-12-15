Исследователь рассказал об истории московского здания из романа Солженицына

Старший аналитик и исследователь Музея криптографии Александр Дюльденко рассказал «Мосленте» об истории здания в Марфино, которое обрело популярность благодаря роману писателя Александра Солженицына «В круге первом». В нем находилась упомянутая в произведении сталинская «шарашка».

В советские годы так называли научно-исследовательские институты и конструкторские бюро тюремного типа, где работали осужденные. С 1947 по 1949 годы в марфинской «шарашке» трудился сам Солженицын.

«Здания как будто не существовало до тех пор, пока писатель не начал масштабную кампанию по раскрытию десятилетиями сохранявшейся тайны о том, кто там сидел и чем в этом здании занимались», — поделился исследователь. В начале 1990-х годов, когда роман был опубликовал в России, люди узнали о том, что такое «шарашки» в целом и в частности о постройке в Марфино.

До раскрытия этих сведений здание обрастало легендами. Местные жители даже предполагали, что там проводятся исследования сверхсекретной радиоаппаратуры, которая позволит прослушивать что угодно.

Ранее россиян заинтересовало странное здание у аэропорта Внуково. Некоторые в полушутку предположили, что в нем находится секретный объект.