Диетолог назвала худшие закуски к алкоголю

Продукты, которые хуже всего сочетаются с алкогольными напитками, в разговоре с Life назвала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, при употреблении спиртного лучше не есть сладкое и не выбирать в качестве основной закуски овощи.

Специалист пояснила, что если закусывать алкоголь конфетами и пирожными, то возрастает риск быстрее опьянеть, так как организм в первую очередь будет расщеплять сладости, а не спирт.

Кроме того, не рекомендуется в качестве закуски выбирать легкие салаты или овощи, так как они практически не задерживаются в желудке, а значит, алкоголь будет быстрее всасываться в организме, будто его пили без закуски, продолжила Соломатина.

Диетолог также призвала отказаться от жирных, острых и соленых блюд в качестве закуски. По ее словам, соль из таких продуктов будет задерживать жидкость в организме, а острое повредит слизистую оболочку желудка.

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