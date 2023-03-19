Названы основные причины возникновения цирроза печени

Основные причины возникновения цирроза печени в беседе с «Мослентой» назвала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова. По ее словам, частой причиной развития этого заболевания является вирусный гепатит В и С, но недуг может спровоцировать любое заболевание печени.

В подавляющем большинстве случаев причиной развития цирроза является длительное злоупотребление алкоголем, вирусные гепатиты В и С, а также аутоимунные заболевания печени, такие как аутоимунный гепатит, первичный билиарный цирроз, первичный склерозирующий холангит, пояснила специалист.

К факторам риска развития фиброза, а в дальнейшем и цирроза печени, можно отнести длительный прием гепатотоксичных препаратов, ожирение, хроническую сердечную недостаточность, продолжила Ломова.

«Учитывая то, что печень не имеет нервных окончаний, а значит не болит, очень важно проходить ежегодное профилактическое обследование печени, включающее в себя выполнение ультразвукового исследования печени или при показаниях МР- холангиографию органов брюшной полости, сдавать анализ крови и выполнять по показаниям фиброэластометрию печени», — заключила эксперт.

Ранее гепатолог предупредил об опасности одного препарата для печени. По его словам, речь идет о приеме парацетамола.