Умер известный кинокритик Юрий Богомолов

Известный российский кинокритик, киновед и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщилТАСС его сын, режиссер Константин Богомолов.

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», — сказал режиссер.

Кинокритик Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. После окончания ВГИКа в 1965 году он работал заведующим отделом культуры в газете «Известия». Кроме того, он был телеобозревателем в «Российской газете». В последние годы был колумнистом в журнале «Сноб».

Ранее режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов отреагировал на слухи о своей эмиграции из России.