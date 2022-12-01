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11:01, 01 декабря 2022
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Муж Ксении Собчак отреагировал на слухи об эмиграции

Муж Ксении Собчак отреагировал на слухи об эмиграции
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На слухи о своей эмиграции из России отреагировал на личной странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) известный режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса — уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», — написал муж журналистки Ксении Собчак.

Кроме того, Богомолов раскритиковал людей, постоянно пытающихся уличить его в эмиграции.

Ранее о возможности эмиграции высказалась актриса Ирина Старшенбаум. Артистка заявила, что не рассматривает переезд в другую страну.

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