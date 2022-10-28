Кинолог дал инструкцию по отучению собаки попрошайничать

Инструкцию по отучению собаки просить еду со стола дала «Мосленте» кинолог, специалист по коррекции поведения собак, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, важно понять, что питомец повторяет выгодное для него поведение.

«Поделитесь ли вы кусочком через пять минут или через час, для собаки это все равно будет достижением цели. И чтобы отучить ее попрошайничать, необходимо сформировать другое выгодное поведение», — заявила кинолог.

Нужно обсудить действия со всеми членами семьи и обговорить запрет на кормление животного с рук. В противном случае собака выучит, у кого можно попрошайничать, а у кого нет. Кроме того, собаку нужно кормить перед тем, как садиться за стол, чтобы вид еды не доставлял голодному животному дискомфорта.

Во время трапезы следует поставить рядом с собой тарелку с собачьим лакомством, нарезанным на мелкие кусочки. Когда животное начнет выпрашивать еду, стоит проигнорировать это поведение. Но когда питомец хотя бы на секунду отвлечется или замолчит, его следует похвалить и угостить лакомством.

«После этого киньте кусочек под стол или на коврик. Как только собака придет и начнет есть, снова скажите "Да!", и бросьте второй, третий, четвертый кусочки. Продолжайте хвалить и закармливать, пока собака находится на коврике. Если она ушла с него, кусочки не давайте», — описала порядок действий специалист.

Таким образом животное поймет, что находиться на коврике выгодно, и самостоятельно продолжит правильное поведение. «Запаситесь терпением. Когда собака перестанет получать еду за обычные действия, она начнет усиливать свое привычное поведение — лаять, царапать вас, тыкать носом в коленки, выполнять подряд все трюки, которые знает», — отметила Гимазитдинова.

Ранее рекомендации по переводу собаки на натуральное питание дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, тема стала актуальна у собаководов после ухода с рынка части зарубежных производителей и повышения цен на корма для животных.