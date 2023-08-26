Кинолог объяснил важность привязанности собаки к человеку

Не добиваться авторитета доминированием над питомцем призвал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По словам Голубева, человеку не нужно проявлять силу характера, для питомца он — надежный и адекватный партнер, которому можно доверять и которого с радостью можно слушаться.

«Всем собакам нужна безопасная и предсказуемая среда, а также здоровая привязанность к хозяину. Когда питомец может ориентироваться на владельца и доверять, то он с радостью будет демонстрировать отличное поведение. Сформировав прочную привязанность, можно с легкостью обучать собаку командам, заниматься коррекцией поведения, поскольку такого питомца проще воспитать», — сказал эксперт.

Собака без проблем взаимоотношений с владельцами, может спокойно оставаться одна в знакомой обстановке и не тревожиться, если рядом какое-то время нет хозяина. Она не испытывает стресс, находясь в ожидании хаотичных изменений требований.

При этом специалист уточнил, что, несмотря на важность привязанности, она не должна становится болезненной. Такой тип отношений негативно сказывается не только на собаке, но и на хозяине. Если собака все время ходит за владельцем, не может оставаться дома одна, все время воет у двери, до прихода хозяина, то такое поведение нужно корректировать.

Как правило, нездоровый тип привязанности возникает у собак, не прошедших все этапы социализации. Сначала щенок привязан к матери: он исследует мир, играет с братьями и сестрами, периодически возвращаясь к маме, чтобы успокоиться. После эта привязанность возникает у собаки к владельцу. Если какой-либо этап социализации питомца был упущен, то могут начаться проблемы с поведением, отметил Голубев. Собака может не доверять миру, быть боязливой, тихой, или, напротив проявлять агрессию в попытках защитить себя от всех.

Гиперпривязанность также может возникнуть из-за проблем с развитием, травмирующих ситуаций в прошлом, нездоровой окружающей среды. В этом случае важно найти причину такого поведения и постепенно корректировать, выстраивая доверительные отношения с питомцем.

«Вводите правила, по которым будете жить, будьте предсказуемы, сохраняйте контакт с животным, играйте вместе, поощряйте и любите собаку. Здоровая привязанность сделает вашу совместную жизнь легкой и счастливой», — сказал кинолог.

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