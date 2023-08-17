Кинолог перечислил признаки собачьей агрессии

Основные признаки собачьей агрессии перечислил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он пояснил, что животное через язык тела всегда предупреждает, когда хочет напасть.

«Например, если собака начинает облизываться, зевает или зажмуривается — это признак дискомфорта. В этом случае необходимо оставить ее в покое. Если собака захочет уйти от контакта, не надо ей в этом препятствовать. Если ни на один сигнал человек не среагировал должным образом, может пойти более агрессивная поведенческая реакция», — объяснил он.

Если собака морщит нос, показывает зубы и смотрит пристально в глаза — это прямая угроза и сигнал, что она больше не хочет терпеть ваше общество, добавил кинолог. Когда животное начинает рычать – это уже агрессивная поведенческая реакция, и если не оставить собаку в покое, она может укусить.

Животное сначала подает предупредительные сигналы, напрягается, вытягивается, вздыбливает шерсть, плотно прижимает уши к голове, рычит, и только после этого переходит к нападению.

Эксперт советует считывать такое поведение животного и не пытаться провоцировать его. По его словам, собака может проявлять агрессию при защите территории и потомства, или из-за проблем со здоровьем. Кроме того, на это влияет страх, боль, гормоны или психологическая травма.

Ранее кинолог дал связанные с жарой рекомендации хозяевам живущих на улице собак.