Кинолог дал рекомендации берущим собак на передержку людям

Рекомендации берущим собак на передержку людям дал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Специалист подчеркнул: временным хозяевам животного нужно понимать всю ответственность, которая на них возлагается.

«Ознакомьтесь с условиями передержки, узнайте о характере собаки, ее привычках. Может быть, ей необходим специальный уход. Согласуйте все, даже самые незначительные детали», — сказал Голубев.

Кинолог посоветовал подготовить дом к новому жителю. «Если вы никогда не жили с собакой, почитайте о дрессировке и воспитании собак, о том, как грамотно с ними взаимодействовать. От вас будет зависеть не только комфорт и безопасность питомца, но и безопасность окружающих вас людей», — предупредил он.

Голубев рассказал, чем нужно обзавестись для полноценного ухода за собакой, это: поводок и ошейник с адресником, корм, миски для воды и еды, лежак, игрушки. «Убедитесь, что вместе с собакой вы получили ее ветеринарный паспорт с графиком прививок. Лучше не брать животное без этого документа. Вы должны быть уверены, что питомец прошел вакцинацию, особенно важна прививка от бешенства», — заявил собеседник «Мосленты».

Ранее Голубев дал рекомендации по выгулу собак в непогоду. Собаководам следует отменять длительные прогулки, по возможности обеспечивать питомцев специальной одеждой.