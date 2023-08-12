Кинолог перечислил трудности начинающего собаковода
Кинолог Голубев: щенки могут испражняться дома, выть в одиночестве и грызть мебель.
О трудностях, с которыми может столкнуться начинающий собаковод, в беседе с «Мослентой» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Щенки могут испражняться дома, выть в одиночестве и грызть мебель.
От ошибок не застрахованы даже самые опытные собаководы, а новички, как правило, не всегда знают, как правильно общаться, дрессировать и ухаживать за питомцем
Владимир Голубев
президент Российской кинологической федерации
Первая сложность — в приучении собаки к туалету. Эксперт отметил, что щенок не привык терпеть, и контролировать работу мочевого пузыря и кишечника еще не научился. Поэтому в туалет он ходит сразу, как появляется потребность. Такое поведение — норма для молодого пса. В этот момент нельзя ругать его. Нужно постепенно приучать его справлять нужду на улице. Крики и агрессивное поведение, по словам кинолога, усугубят ситуацию с приучением собаки к туалету.
Вторая популярная проблема — собака лает и скулит, когда остается одна. Во избежание такого поведения питомец должен быть с раннего возраста приучен оставаться дома в одиночестве. Следует оставлять щенка в отдельной комнате на небольшие промежутки времени — 5, 10, 15 минут и так далее. Постепенно собака привыкнет ждать, и это не будет вызывать у нее стресс.
Третья проблема — собака тянет поводок на прогулке. Голубев отметил, что такая прогулка не только никому не принесет удовольствия, но может и навредить: постоянное давление на шею может травмировать питомца.
Скорректировать поведение собаки несложно: важно набраться терпения и не забывать поощрять питомца за отличное поведение
Кроме того, собаководов беспокоят возможные погромы дома. При смене зубов у щенка чешутся десны, поэтому он все время пытается что-то грызть, в том числе и мебель, пояснил эксперт. Чтобы свести урон к минимуму, достаточно всегда иметь под рукой подходящие игрушки, которые отвлекут щенка.
Если так себя ведет уже взрослая собака, важно найти причину и поработать с ней. Это могут быть страх одиночества, стресс, недостаточная активность, отсутствие режима или проблемы со здоровьем
Еще одна распространенная проблема — собака не слушает команды. В этом случае нужно понимать, последователен ли хозяин в своих действиях, является ли безопасным и предсказуемым для питомца. Собака может не слушать, если, например, на нее кричат, бьют ее и не поощряют, объяснил Голубев.
Ранее кинолог Голубев рассказал о правилах безопасного поглаживания собаки.