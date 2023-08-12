Кинолог перечислил трудности начинающего собаковода

Первая сложность — в приучении собаки к туалету. Эксперт отметил, что щенок не привык терпеть, и контролировать работу мочевого пузыря и кишечника еще не научился. Поэтому в туалет он ходит сразу, как появляется потребность. Такое поведение — норма для молодого пса. В этот момент нельзя ругать его. Нужно постепенно приучать его справлять нужду на улице. Крики и агрессивное поведение, по словам кинолога, усугубят ситуацию с приучением собаки к туалету.

Вторая популярная проблема — собака лает и скулит, когда остается одна. Во избежание такого поведения питомец должен быть с раннего возраста приучен оставаться дома в одиночестве. Следует оставлять щенка в отдельной комнате на небольшие промежутки времени — 5, 10, 15 минут и так далее. Постепенно собака привыкнет ждать, и это не будет вызывать у нее стресс.

Третья проблема — собака тянет поводок на прогулке. Голубев отметил, что такая прогулка не только никому не принесет удовольствия, но может и навредить: постоянное давление на шею может травмировать питомца.