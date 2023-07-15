Кинолог рассказал о правилах безопасного поглаживания собаки

О правилах безопасного и комфортного поглаживания собаки рассказал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он призвал не гладить незнакомое животное по голове.

«Перед тем как вступить в контакт с незнакомой собакой, нужно обязательно спросить разрешения у ее хозяина, а затем убедиться, что она готова общаться. После этого нужно спокойно подойти и дать себя обнюхать, протянув ладонь. Если собака пошла на контакт, аккуратно погладьте ее сбоку по шее или под подбородком. Не стоит гладить незнакомую собаку сверху по голове, это может ей не понравиться», — сказал кинолог.

Он пояснил, что приближающаяся сверху рука человека может быть воспринята собакой как угроза. Не нужно и настойчиво пытаться погладить ее между ушей. Большинству животных, по словам Голубева, не нравятся прикосновения к их органам чувств. Уши, область вокруг глаз или пасти собаки имеют повышенную тактильную чувствительность, и прикосновения могут доставлять дискомфорт.

Из-за стресса и испуга питомец способен даже укусить человека. Конечно, хозяин или хорошо знакомые люди могут без проблем гладить собаку по верхней части головы, но с незнакомым же человеком реакция животного может быть непредсказуема.

«Не стоит трогать и живот питомца. Если собака легла на спину, это не всегда значит, что ее необходимо немедленно погладить. Когда собака принимает такое положение, это может говорить не только о том, что она просит ласки, но и о страхе и покорности. В этот момент собака больше всего желает, чтобы ее отставили в покое. Если лежа на спине собака напряжена, уши не расслаблены, хвост поджат и она дрожит, то, скорее всего, это поза подчинения, питомец таким образом пытается избежать прямого контакта», — сказал специалист.

Задние лапы и хвост Голубев также назвал не самыми лучшими местами для поглаживания. Как правило, за эти места хватает хищник, когда преследует жертву, поэтому все животные инстинктивно пытаются уберечь эти части тела от контакта.

Самыми безопасными для поглаживаний частями собаки кинолог назвал боковую часть шеи, область под подбородком, боковую и нижнюю часть груди и верхнюю часть спины.

Ранее Владимир Голубев высказался о взрослении собак разных пород.