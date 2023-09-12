Кинолог развеял мифы о вакцинации собак

Третий миф — если собака болела, вакцина не нужна. Специалист отметил, что иммунитет, который вырабатывается при и после заболевания, не будет сохраняться всегда. Какое-то время питомец действительно может быть защищен собственным иммунитетом, но рано или поздно без прививки собака может заболеть снова.

Кроме того, с возрастом защитные функции организма слабеют. Если собака переболела, через время ей все равно нужно будет делать прививку.

Четвертый миф — вакцины хватает на несколько лет.