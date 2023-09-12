Кинолог развеял мифы о вакцинации собак
Кинолог Голубев: доза вируса в вакцине не сможет заразить животное.
Основные мифы о вакцинации собак развеял в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, часто хозяева питомцев отказываются от нужных прививок из-за заблуждений.
Сравните риск не прививать собаку из-за мифов с риском, что ваш питомец может смертельно заболеть. Хозяин всегда должен понимать свою ответственность и действовать, ориентируясь на благополучие, комфорт и безопасность питомца
Первый миф — введенная вакцина может спровоцировать заболевание. Кинолог пояснил, что некоторые считают вакцинацию опасной из-за того, что препарат содержит в себе возбудителей вируса. Однако минимальная доза микроорганизма в препарате, не может заразить животное, но помогает выработать необходимый иммунитет.
При этом реакция собаки на вакцину может быть индивидуальной: кто-то чувствует недомогание, другие не испытывают никакого дискомфорта.
Второе заблуждение — если собака мало гуляет, ее вакцинировать не нужно. Таким образом, по словам Голубева, хозяин подвергает животное риску. Ведь сам человек может принести домой инфекцию и стать источником заражения.
Хозяин, взаимодействуя с другими людьми и животными, а также находясь на улице, может принести, например, на обуви источник заражения. Вакцинация очень важна даже для тех животных, которые большую часть времени находятся дома
Третий миф — если собака болела, вакцина не нужна. Специалист отметил, что иммунитет, который вырабатывается при и после заболевания, не будет сохраняться всегда. Какое-то время питомец действительно может быть защищен собственным иммунитетом, но рано или поздно без прививки собака может заболеть снова.
Кроме того, с возрастом защитные функции организма слабеют. Если собака переболела, через время ей все равно нужно будет делать прививку.
Четвертый миф — вакцины хватает на несколько лет.
В инструкции к некоторым препаратам указывают, что срок действия препарата распространяется на несколько лет. Отказываться от ежегодной вакцинации по этой причине не стоит, поскольку сопротивляемость к заболеванию утрачивается через время, ревакцинация должна проводиться ежегодно или в те временные промежутки, которые предполагает вакцина
В заключении Голубев подчеркнул, что только врач может проконсультировать по этому вопросу. Самостоятельно принимать решения об отмене профилактических мер не стоит.
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