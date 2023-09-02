Кинолог оценил пользу онлайн консультаций ветврача

О том, в каких случаях онлайн консультация ветврача может быть опасна для животного, в беседе с «Мослентой» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что иногда консультация специалиста онлайн действительно уместна, но есть и такие проблемы, которые можно решить только в ветеринарной клинике при личном посещении.

«Телеветеринария освободила собаководам много времени, поскольку есть такие консультации, на которых не всегда нужно присутствие животного. Вы можете позвонить ветеринарному врачу, обсудить результаты анализов или рассказать о динамике после лечения. Но, если у вашего питомца серьезное заболевание, не стоит отказываться от визита в ветеринарную клинику, это может навредить собаке», — сказал он.

По словам Голубева, обратиться к ветврачу онлайн можно в следующих случаях:

Консультация по условиям содержания. Если вы только приобрели собаку или возникли какие-либо трудности со взрослым питомцем;

Подбор рациона;

Консультация по текущему заболеванию, если у собаки оно хроническое или недавно было пройдено обследование.

Если же собака заболела впервые, следует отвести животное в клинику для осмотра. Кроме того, личного обращения требуют резкое ухудшение состояния собаки, а также случаи, когда хозяин не может понять ее поведения.

«Если питомец ведет себя непривычным образом, и вы подозреваете, что причина в здоровье, не откладывайте визит в ветеринарную клинику», — заключил специалист.

Ранее кинолог Голубев призвал не добиваться авторитета доминированием над питомцем.