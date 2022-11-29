Кинолог перечислил алгоритм действий при встрече с бродячими собаками

Алгоритм действий при встрече с бродячими собаками перечислил «Мосленте» кинолог, эксперт Московской академии сельского хозяйства Василий Бахман. Он отметил, что опасность представляют животные, обитающие в безлюдных местах — в промзонах, лесопарках и на стройплощадках.

Сбиваясь в стаю, такие собаки ведут себя агрессивно, но при отсутствии угрозы со стороны человека они могут проявить терпение. Поэтому не стоит преследовать их, угрожать, также не нужно предпринимать попыток их покормить. «Если вы столкнулись с такими собаками вне их территории, стоит продолжать движение в спокойном темпе, плавно изменяя траекторию и избегая сокращения расстояния между вами и стаей», — порекомендовал Бахман.

Если человек попал в место, где обитают бездомные животные, ему не стоит паниковать. «Следует покинуть территорию тем же путем, по которому вы пришли. Однако сделать это нужно с сохранением самообладания», — пояснил кинолог.

Отдельно специалист упомянул о собаках, защищающих свое потомство. Человеку стоит избегать ситуаций, при которых он может затруднить агрессивному животному доступ к щенкам. «При обнаружении щенков, убегающих вглубь территории или в логово, нельзя их преследовать. В случае возникновения ситуации, при которой вы можете отрезать или уже отрезали путь к убежищу, стоит отступить, чтобы щенки могли беспрепятственно попасть в логово», — рассказал он.

Ранее вредные советы по воспитанию собак перечислила эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, интернет заполнен недостоверными рекомендациями по дрессировке питомцев.