Кинологи дали инструкцию по определению плохого самочувствия собаки

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с «Мослентой» рассказал, как своевременно понять, что собака испытывает боль и недомогание.

По его словам, питомцы могут остро реагировать на смену погоды или атмосферного давления, у них может болеть лапа после неудачной пробежки или прыжка и многое другое. В этот момент важно понять, что собака нуждается в помощи.

Некоторые питомцы сразу дают понять хозяину, что их что-то беспокоит. Они могут начать лаять, скулить или просто вести себя нервозно и тревожно. Однако в большинстве случаев питомец будет терпеть и не показывать, что у него что-то болит.

Голубев дал инструкцию по определению плохого самочувствия животного и обозначил некоторые признаки, которые могут указывать на то, что питомец испытывает боль. В первую очередь это резкое изменение поведения — собака нетипично вялая или слишком активная, потеря аппетита, вылизывание определенных мест на теле. Также симптомами, сигнализирующими о дискомфорте, являются учащенное дыхание и сердцебиение, отказ от подъема или спуска по лестнице, агрессивное поведение при попытке погладить, а также внезапная отстраненность питомца.

«Даже ветеринарный врач иногда не может сразу определить, болит ли что-то у питомца. Бывает так, что признаки плохого самочувствия могут быть заметны только хозяину, потому что он лучше всех знает свою собаку», — добавляет Голубев.

Кинологи отмечают, что каждый собаковод должен изучить своего питомца, научиться подмечать те или иные изменения в характере и повадках, чтобы грамотно и своевременно распознавать сигналы животного.

Ранее в РКФ рассказали, как должен себя вести хозяин собаки, которая начала оставлять метки в доме.