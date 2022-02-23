Кинологи рассказали о правильной реакции хозяев на собачьи метки в доме

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Мосленте» о том, как должен себя вести хозяин собаки, которая начала оставлять метки в доме.

По словам эксперта, чаще всего люди начинают ругать своих питомцев без выяснения причин. Однако в данной ситуации хозяину важно понять, чем спровоцировано такое поведения собаки, чтобы в дальнейшем правильно его скорректировать.

«Собака может метить дома не только потому, что находится в половозрелом возрасте. Для этого есть множество причин, начиная от стресса, заканчивая неправильными прогулками. Важно понять, что наказывать собаку за такое поведение бесполезно», — говорит Голубев, отмечая, что это может лишь усугубить ситуацию.

Кинологи советуют в первую очередь проанализировать свое поведение, обратить внимание на состояние питомца и по возможности подключить профессионалов. «Главное, не тыкайте носом собаку в ее же лужу, она точно не раскается в содеянном», — резюмирует специалист.

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