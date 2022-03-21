Москвичка рассказала об истории одного из самых маленьких кинотеатров столицы

В начале марта после ремонта открылся один из самых маленьких исторических кинотеатров Москвы — «Вымпел» на «Бабушкинской». Директор Елена Лисица в беседе с «Мослентой» рассказала историю этого заведения.

По словам Лисицы, кинотеатр открылся в 1959 году, в тогда еще подмосковном городе Бабушки, и поначалу назывался «Спутник». «С тех пор все переменилось, теперь это "Вымпел" в Бабушкинском районе Москвы. Прежним осталось только название улицы Коминтерна, на которой он стоит, только в 1959-м она еще была не улицей, а проездом», — поделилась собеседница.

Директор заведения рассказала, что первое название «Спутник» кинотеатр получил в честь запуска спутника на орбиту. Передовое и модное, оно отображало, насколько прогрессивным он тогда был: трехзальный кинотеатр с потрясающим для того времени качеством звука и изображения. В Москве больше не было кинотеатров такого уровня, подчеркнула москвичка.

Для сравнения она привела в пример кинотеатр «Бабушки», который располагался в парке. Краеведы пишут, что люди набивались в деревянный сарай, где им в сомнительном качестве показывали кино. Перекупщики билетов работали там полным ходом. Открывшийся рядом «Спутник» стал воплощением всего самого передового.

Женщина уточнила, что августе 1960-го, после открытия МКАД, город Бабушкин вошел в состав Москвы. И так как в Лефортово, уже был кинотеатр «Спутник», заведение на северо-востоке столицы решили переименовать в «Вымпел».

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