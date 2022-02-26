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Москвичи предложили вернуть киоски с буррито в метро

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Москвичи предложили вернуть киоски с буррито в метро
Фото: страница «Москва моя» на Facebook

Пользователи сети в комментариях под постом в Facebook-сообществе «Москва моя» обсудили новые пиццематы, которые были установлены на станциях метро «Пушкинская» и «Саларьево». Фолловеры предложили вернуть в подземку киоски с буррито.

Многие отметили, что на центральной станции города такой автомат не уместен, а вот в локацию «Саларьево», где поблизости расположен крупный автовокзал, — он хорошо вписался. «Почему? Школьники на "Пушкинской" вполне рады ему», — возразили другие юзеры.

Некоторые москвичи заявили о желании вернуть на станции метрополитена буфеты, где ранее продавались буррито и другая выпечка, которая нравилась горожанам. «Скучаю по буррито, сырной сосиске и умопомрачительному зеленому соусу», «Да, вот это было реально очень вкусно», — отметили они.

Остальные россияне заметили, что такие автоматы приносят много лишнего мусора. Также пользователи указали, что за три минуты, как указано в инструкции на автомате, свежая пицца не может испечься, а может лишь подогреться замороженный продукт.

Ранее объявление 1937 года о буфетах, работающих на всех станциях столичного метро, вызвало ностальгию у россиян.

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