Филипп Киркоров назвал фирменное новогоднее блюдо своей семьи

Фирменное новогоднее блюдо своей семьи назвал в интервью Teleprogramma.pro певец Филипп Киркоров. Это болгарский пирог под названием баница.

«Его прекрасно готовит моя тетя — папина сестра Мария, оперная певица. Это что-то типа хачапури, но только по-болгарски, и внутри брынза. В общем, неповторимая вкуснятина», — рассказал Киркоров.

Певец уточнил, что обычно не ест подобную еду, но на Новый год сделает исключение. «Мне это все нельзя, поскольку я только от одного запаха такого лакомства могу располнеть», — объяснил он.

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