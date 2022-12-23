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00:14, 23 декабря 2022
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Известный фигурист раскрыл подробности подготовки к Новому году

Известный фигурист раскрыл подробности подготовки к Новому году
Фото: Ian Schneider / Unsplash

Подробности подготовки к Новому году раскрыл «Мосленте» известный фигурист Илья Авербух. Он заявил, что, несмотря на плотный график, у него уже появилось праздничное настроение.

«Мы решили, что 31 декабря и 1 января — это наши дни. Посвятим их семье, проведем в домашней обстановке. Главное — не количество времени, проведенного вместе, а его качество. И с этим у нас никаких проблем нет», — рассказал спортсмен о совместных планах с женой Елизаветой Арзамасовой.

Для годовалого сына Авербуха и Арзамасовой предстоящий Новый год станет первым в жизни. «Не знаю, дождется ли он боя курантов, так как у малыша есть режим — обычно в девять часов вечера Лев ложится спать. Возможно, сделаем небольшое исключение», — сообщил фигурист.

Ранее в грусти из-за семейных планов на Новый год призналась жена рэпера Джигана модель и блогер Оксана Самойлова. По ее словам, второй раз в жизни она будет отмечать праздник не дома.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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