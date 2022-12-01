Киркоров раскрыл свое меню во время выступлений

Свое меню во время выступлений раскрыл в беседе с MK.RU певец Филипп Киркоров.

«У меня в райдере бутерброды, колбаса, сыр, зефир», — заявил артист.

При этом Киркоров отметил, что намеревается похудеть к Новому году. Для этого большинство продуктов из своего гастрольного меню он планирует исключить из рациона. «Надеюсь, у меня это получится. Подробности не скажу. Как говорила [балерина] Майя Плисецкая: "Не жрать!"», — добавил он.

Ранее Лолита раскрыла свой райдер на гастролях по России. На видео из гримерки можно было заметить питьевую воду, чай, сахар, фрукты, а в холодильнике — фуа-гра и сало.