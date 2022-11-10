Лолита раскрыла свой райдер на гастролях по России

На видео из гримерки можно было заметить несколько бутылок питьевой воды, пачек чая и сахара. Артистка также призналась, что привезла с собой про запас овсяное печенье.

«Вот так сегодня зубы чистила — стрельнула у кого-то из коллектива щетку, потом отдам обязательно», — с юмором отметила Лолита.

Ранее Лолита призналась поклонникам в нарушении запрета на гастролях.