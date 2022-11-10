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02:26, 10 ноября 2022
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Лолита раскрыла свой райдер на гастролях по России

Лолита раскрыла свой райдер на гастролях по России
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концертный райдер на гастролях по городам России раскрыла в своем Telegram-канале исполнительница Лолита Милявская.

«Давайте я вам покажу, что составляет райдер: фрукты, в холодильнике фуагра, в холодильнике сало, лекарства, которые лежат в заморозке, помидоры, огурцы, но это я не ем», — поделилась певица с подписчиками.

На видео из гримерки можно было заметить несколько бутылок питьевой воды, пачек чая и сахара. Артистка также призналась, что привезла с собой про запас овсяное печенье.

«Вот так сегодня зубы чистила — стрельнула у кого-то из коллектива щетку, потом отдам обязательно», — с юмором отметила Лолита.

Ранее Лолита призналась поклонникам в нарушении запрета на гастролях.

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