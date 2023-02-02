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13:30, 02 февраля 2023
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На Киркорова подали в суд из-за клипа с крестом

На Киркорова подали в суд из-за клипа с крестом
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Православный активист Михаил Феодориди подал в суд на певца Филиппа Киркорова. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд сообщает, что причиной иска стал клип певца с крестом. Феодориди потребовал компенсировать моральный вред за оскорбление религиозных чувств в музыкальном видео, где сакральный символ использован в качестве сценического объекта.

Ранее Киркорова обвиняли в неуважении к церкви после концерта в Кремлевском дворце. Во время исполнения песни «Мария Магдалена», посвященной покойной матери певца, на сцене появился большой белый крест, который положили набок. В ходе номера артист поднимался на него и танцевал.

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