Филиппа Киркорова после преображения сравнили с Клавой Кокой

«Они же одинаковые, Наташ», «Это истерика! Филипп Бедросович Кока и Клава Киркорова», «Когда попросила подругу не списывать точь-в-точь. Тем временем она…», «Одно лицо», «Я думала, что это одна фотография», — прокомментировали юзеры.

Звезда Black Star поделилась своей фотографией и фотографией Киркорова в одинаковых образах: красном спортивном бомбере, свободных джинсах и кедах. У обоих артистов на снимках белые волосы и сине-фиолетовые солнцезащитные очки. Два селфи были сделаны в зеркале в лифтах.

Ранее Киркоров опубликовал весеннюю видеооткрытку. На ролике он одет во все розовое и держит букет пионов того же цвета.