Филиппа Киркорова после преображения сравнили с Клавой Кокой
55-летнего российского певца Филиппа Киркорова после преображения и нескольких пластических операций пользователи сети сравнили с молодой 26-летней певицей Клавой Кокой (Клавдия Высокова). Артистка сама повторила образ Киркорова и опубликовала фотографии для сравнения в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Фото: Фото: @fkirkorov
«Они же одинаковые, Наташ», «Это истерика! Филипп Бедросович Кока и Клава Киркорова», «Когда попросила подругу не списывать точь-в-точь. Тем временем она…», «Одно лицо», «Я думала, что это одна фотография», — прокомментировали юзеры.
Звезда Black Star поделилась своей фотографией и фотографией Киркорова в одинаковых образах: красном спортивном бомбере, свободных джинсах и кедах. У обоих артистов на снимках белые волосы и сине-фиолетовые солнцезащитные очки. Два селфи были сделаны в зеркале в лифтах.
Ранее Киркоров опубликовал весеннюю видеооткрытку. На ролике он одет во все розовое и держит букет пионов того же цвета.