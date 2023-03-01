Весенняя видеооткрытка Филиппа Киркорова рассмешила пользователей сети

Увиденное рассмешило пользователей сети, многие отреагировали на него соответствующими смайликами. «Смешной такой!», «И пусть никто не мешает радостным людям смотреть на мир сквозь розовые очки!», «Вау, какой классный!», «Один из самых крутых ваших луков», «Очень празднично! Несите радость в мир и добро!» — написали юзеры в комментариях.

Ранее стоимость пальто певца Филиппа Киркорова раскрыла журналистка Ксения Собчак. Она заметила, что точно такой же верхней одеждой обзавелась известная американская певица барбадосского происхождения Рианна.