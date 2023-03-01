Весенняя видеооткрытка Филиппа Киркорова рассмешила пользователей сети
Весеннюю видеооткрытку опубликовал в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певец Филипп Киркоров.
«Привет, весна 2023! Хочу ходить в розовых очках и радоваться жизни! У меня на тебя большие планы, моя весна. Готовься, я иду», — подписал артист ролик. В нем он одет во все розовое и держит букет пионов того же цвета.
Увиденное рассмешило пользователей сети, многие отреагировали на него соответствующими смайликами. «Смешной такой!», «И пусть никто не мешает радостным людям смотреть на мир сквозь розовые очки!», «Вау, какой классный!», «Один из самых крутых ваших луков», «Очень празднично! Несите радость в мир и добро!» — написали юзеры в комментариях.
Ранее стоимость пальто певца Филиппа Киркорова раскрыла журналистка Ксения Собчак. Она заметила, что точно такой же верхней одеждой обзавелась известная американская певица барбадосского происхождения Рианна.