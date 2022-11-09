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12:24, 09 ноября 2022
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Ударившему человека букетом Киркорову нашли оправдание

Ударившему человека букетом Киркорову нашли оправдание
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певцу Филиппу Киркорову, дважды ударившему человека на концерте букетом, нашли оправдание. Представитель артиста Екатерина Успенская объяснила этот поступок в беседе с «Лентой.ру».

«Это не поклонник, не волнуйтесь, наш человек из охраны. Так получилось, что не пропустил какого-то поклонника к Филиппу. Каждый выполняет свои обязанности», — сообщила Успенская.

Ранее в сети распространилось видео, на котором Киркоров во время своего выступления на сцене спустился в зрительный зал и отхлестал букетом цветов человека. После этого артист вернулся обратно на сцену, бросив букет.

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