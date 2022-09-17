Врач назвал один из неочевидных факторов развития рака

Один из неочевидных факторов развития рака назвал «Мосленте» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. По его словам, онкологические заболевания может спровоцировать чрезмерное потребление простых углеводов.

Один из источников простых углеводов — сладкое. Торты, печенье и мороженое в большом количестве могут вызвать рост раковых клеток, отметил специалист. Кроме того, при чрезмерном употреблении десертов в организме образуются структуры конечных продуктов гликирования. Они с трудом выводятся из организма и вызывают дополнительное воспаление.

«Доказана роль взаимодействия конечных продуктов гликирования в развитии и прогрессии таких видов рака, как рак груди, меланома, гепатоцеллюлярная карцинома, рак поджелудочной железы, кишечника и легких», — сообщил Садыков. Для профилактики онкологических заболеваний и развития гипергликемии он порекомендовал пересмотреть свой рацион питания.

Ранее врачи назвали продукты, увеличивающие риск импотенции. В первую очередь, это фастфуд.