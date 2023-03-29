Кишечную палочку обнаружили почти в половине проверенных роллов «Филадельфия»

Почти в половине (40 процентов) проверенных по результатам контрольной закупки популярных среди россиян роллов «Филадельфия» обнаружили кишечную палочку. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Роскачества Максим Протасов.

Специалист пояснил, что бактерии были обнаружены и в продукции из специализированных магазинов, и в заказах из ресторанов, в том числе премиум-сегмента. При этом экспертам не удалось при проверке выявить хотя бы один образец, полностью соответствующий нормам.

Протасов назвал возможные причины несоответствия санитарным стандартам: неправильное хранение товара и несоблюдение температурного режима. Кроме того, не исключено, что в процессе приготовления роллов нарушаются гигиенические нормы.

На данный момент роллы, по словам главы Роскачества, не считаются рыбным изделием из-за низкого процента морепродуктов в составе. Организация собирается выступить с инициативой по нормированию микробиологических показателей в данном блюде.

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