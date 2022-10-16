Диетолог назвала наименее вредный фастфуд

Наименее вредный вид фастфуда в разговоре с RT назвала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, это пицца без копченой колбасы, с сыром, грибами и большим количеством томатов.

«Картофель стоит брать деревенский — он полезнее, и желательно его съесть с овощами. Если очень хочется бургер, лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и добавить больше овощей. Стараться не брать майонез, потому что он не очень высокого качества, как правило, в заведениях быстрого питания. Лучше томатный соус», — рассказала диетолог.

При употреблении роллов эксперт посоветовала тщательно проверять свежесть продукта, а также отказаться от соевого соуса, который подают в ресторанах быстрого питания. Также она посоветовала снимать панировку с наггетсов и куриных крылышек.

По словам Соломатиной, при выборе шаурмы лучше ориентироваться на вариант без майонеза с томатным соусом и овощами. Овощи она также посоветовала добавлять и к быстрорастворимой лапше.

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