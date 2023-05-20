Известный китаевед сравнила жителей Поднебесной с россиянами и американцами

О сходстве китайцев и россиян заявила в интервью «Мосленте» известный китаевед, создательница школы китайского языка и чемпион мира по китайскому языку Анна Кузина. По ее словам, жителей России и Поднебесной отличает уважение к традициям.

«Нам легко говорить с китайцами, когда речь заходит о больших праздниках, о браке, семье, рождении детей. В этих вопросах мы очень похожи. В России мы целую неделю празднуем Масленицу. Да, это не выходные дни, но традиция сохраняется. В Китае есть точно такая же праздничная неделя — Праздник весны, китайский Новый год», — пояснила эксперт.

Кузина отметила, что в Китае традиции активно поддерживаются правительством, в то время как в России они уходят на второй план. Однако сходства у двух народов, по ее мнению, все равно достаточно. А вот у китайцев и американцев не так много общего, добавила собеседница «Мосленты».

Ранее главное отличие россиян от японцев назвал актер и режиссер Джунсуке Киносита, переехавший в Москву 12 лет назад. По мнению иностранца, русские никогда не беспокоятся о том, как они выглядят в глазах других.