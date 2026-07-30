Китайцы увеличили траты в российской соцсети

Количество рекламодателей из Китая в VK Рекламе увеличилось на 62 процента. Бюджеты в первом полугодии 2026 года превысили 2,5 миллиарда рублей. Об этом «Мосленте» стало известно из релиза «ВКонтакте».

Лидерство по популярности сохранил игровой сегмент — траты на продвижение этой категории в VK Рекламе увеличились в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием 2025 года. В первом полугодии заметный рост показали электронная коммерция — бюджеты на продвижение этой категории увеличились в 2,3 раза, и категория «В2В-продажи» — в 1,5 раза.

Самым востребованным форматом продвижения остается универсальное объявление, при котором система самостоятельно адаптирует тексты и креативы под различные размещения, уточнили в компании. При этом китайские рекламодатели стали активнее вкладываться в видеорекламу — зафиксирован рост бюджетов в 6,8 раза.

«Китайский бизнес — драйвер роста российского рекламного рынка. Компании из этой страны уверенно удерживают статус главного рекламодателя-нерезидента. При этом игровой сегмент — остается крупнейшим по бюджетам. VK закрывает все потребности игрового клиента, от платежных решений до трафика. При этом растет интерес и к продвижению других товарных категорий — это прямое подтверждение того, что российские платформы обеспечивают реальную конверсионную эффективность для продуктов из Азии», — прокомментировала операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик.

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