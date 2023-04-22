Популярная певица Клава Кока улетела из России

О своем вылете из России сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная певица Клава Кока. Артистка отправилась в столицу Франции.

«В Париж я прилетела за вдохновением. Немножко исписалась в Москве, там очень много суеты. А здесь много вдохновения, оно в людях, в красивых улочках, в уюте, в атмосфере… Здесь я работаю с международной музыкальной командой, чтобы нащупать некоторое свежее звучание. Здесь грех не написать большую песню», — поделилась Кока.

Певица заявила о намерении создать в Париже несколько коллабораций.

Ранее свое местоположение раскрыла популярная телеведущая Анфиса Чехова. Она улетела из России в Объединенные Арабские Эмираты.