В Москве заметили первых клещей

Первых клещей, активизировавшихся после спячки с наступлением тепла, заметили жители Москвы. Фотографией опасного для человека и животных мелкого паукообразного поделилась жительница столицы в Telegram-канале «Родное Строгино М125».

«Жуткие паразиты», «Очень опасные паразиты, особенно в Москве и области. В прошлом году еле откачали собаку после укуса, потратили несколько десятков тысяч на капельницы», «Если такой укусил, извлечь самим или в травмпункт надо и обязательно после сдать анализы. Кучу инфекций переносят, самая страшная — энцефалит», — прокомментировали юзеры.

Ранее 26 марта об активизации клещей предупредил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он сказал, что заражения людей энцефалитом могут начаться уже через три-четыре недели.