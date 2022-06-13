Российский литературовед назвала лучшую книгу о Москве

Известный российский издатель, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова в интервью «Москвич Mag» назвала лучшую книгу о столице. По ее словам, она прочла не одно произведение о Москве, но лучше всего дух города передает «Мастер и Маргарита».

По ее словам, знаменитый роман Булгакова описывает «безумие и странную притягательность» Москвы. «Это город огромного социального, культурного и этнического разнообразия, многоукладности жизни и креативной деятельности», — пояснила издатель.

Литературовед рассказала, что любит Москву, несмотря на то, что считает ее во многом тяжелым городом. «Это моя среда обитания. Вообще люблю большие города — в них я себя чувствую хорошо», — призналась Прохорова.

Ранее аналитики выяснили любимые книги москвичей. По их данным, жители столицы любят сагу «Гарри Поттер», произведения Стивена Кинга, цикл «Ведьмак», «Метро 2033» и другие произведения.