Названы любимые книги москвичей

Отмечается, что в Москве поттериану в этом году искали на 84 процента чаще, чем в прошлом году. При этом средняя стоимость книг составила 800 рублей.

На второй строчке рейтинга оказались произведения писателя Стивена Кинга. Чаще всего интернет-пользователи ищут произведения «Ярость», «Оно» и «Темная Башня». Кроме того, популярностью у москвичей пользуется роман «Противостояние» после выхода одноименного сериала в прошлом году.

В Москве книги Стивена Кинга искали на 39 процентов чаще, чем в прошлом году. Купить произведение автора в городе можно в среднем за 200 рублей.

Замыкает тройку популярных у москвичей книг цикл польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». Москвичи искали книги о ведьмаке на 18 процентов чаще по сравнению с 2020 годом. Бумажная версия в среднем обойдется в 300 рублей.

Также в топ-10 рейтинга вошли книги «Метро 2033», «Богатый папа, бедный папа», «Властелин колец», «Коты-Воители», «Сталкер», «Игра престолов», «Магия утра».

В июле сообщалось, что издательский дом «Книжники» заметил аномально высокий спрос на малоизвестную в России книгу «365 размышлений Ребе» после признания рэпера Моргенштерна в пьянстве. Рост продаж книги составил 200 процентов за десять дней.

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