Названы любимые книги москвичей
Серия книг писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере возглавила рейтинг самых популярных литературных произведений среди москвичей. К такому выводу пришли аналитики «Авито». Материалами исследования книжного рынка они поделились с «Мослентой».
Самыми любимыми частями саги названы: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната» и «Гарри Поттер и Орден Феникса».
Отмечается, что в Москве поттериану в этом году искали на 84 процента чаще, чем в прошлом году. При этом средняя стоимость книг составила 800 рублей.
На второй строчке рейтинга оказались произведения писателя Стивена Кинга. Чаще всего интернет-пользователи ищут произведения «Ярость», «Оно» и «Темная Башня». Кроме того, популярностью у москвичей пользуется роман «Противостояние» после выхода одноименного сериала в прошлом году.
В Москве книги Стивена Кинга искали на 39 процентов чаще, чем в прошлом году. Купить произведение автора в городе можно в среднем за 200 рублей.
Замыкает тройку популярных у москвичей книг цикл польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». Москвичи искали книги о ведьмаке на 18 процентов чаще по сравнению с 2020 годом. Бумажная версия в среднем обойдется в 300 рублей.
Также в топ-10 рейтинга вошли книги «Метро 2033», «Богатый папа, бедный папа», «Властелин колец», «Коты-Воители», «Сталкер», «Игра престолов», «Магия утра».
В июле сообщалось, что издательский дом «Книжники» заметил аномально высокий спрос на малоизвестную в России книгу «365 размышлений Ребе» после признания рэпера Моргенштерна в пьянстве. Рост продаж книги составил 200 процентов за десять дней.
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