Раскрыты книжные предпочтения москвичей

В топ-10 по продажам на ярмарке вошла уже ставшая бестселлером в жанре психологии книга «К себе нежно» писательницы Ольги Примаченко. Кроме того, гости ярмарки покупали роман «Ваш покорный слуга кот» японца Сосэки Нацумэ, комикс его земляка Коехару Готогэ «Истребитель демонов», роман «Чагин» Евгения Водолазкина и гид по психическому здоровью «Зоопарк в твоей голове. 25 психологических синдромов, которые мешают нам жить» от Михаила Лабковского, Ольги Примаченко и Татьяны Мужицкой.

В разделе детской литературы самыми продаваемыми стали книги «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского, «Чебурашка. Официальная новеллизация» Анны Масловой и «Все о Муми-троллях» Туве Янссон.

Самыми продаваемыми русскоязычными авторами стали Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Наринэ Абгарян, Марина Москвина, Виктор Пелевин, Дмитрий Данилов и Сергей Лукьяненко.

Ранее была раскрыта программа литературной ярмарки «non/fiction весна», которая с 6 по 9 апреля проходила в Гостином дворе.