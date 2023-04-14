Раскрыты книжные предпочтения москвичей
Книги азиатских авторов и комиксы стали самыми продаваемыми лотами на «non/fictioN весна».
Книжные предпочтения москвичей, принявших участие в ярмарке «non/fictioN весна», раскрыли «Мосленте» в пресс-службе книжной сети «Читай-город». Она представила самый крупный торговый павильон на ярмарке.
В топ-100 по продажам попали 42 книги авторов из Азии, 39 книг по комиксам и манге, а также 27 книг русскоязычных авторов.
Лидером продаж стал роман китайской писательницы Тянься Гуйюань «Восхождение фениксов». Автор занимает первое место в списке топ-50 самых влиятельных писательниц китайской интернет-литературы. На ярмарке ее книгу покупали раз в три минуты.
На втором месте оказался новый роман писательницы Ханьи Янагихары «До самого рая». Его события разворачиваются в трех эпохах альтернативной истории. А тройку лидеров замкнул комикс автора Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила», став самым востребованным в своей категории.
«Феномен комиксов продолжают изучать. Согласно последнему исследованию "Читай-города", аудиторию комиксов составляют люди от 14 до 55 лет — сегодня это самая широкая возрастная группа читателей. Такого многообразия по возрастам не представлено ни в одной книжной категории»
пресс-служба «Читай-города»
В топ-10 по продажам на ярмарке вошла уже ставшая бестселлером в жанре психологии книга «К себе нежно» писательницы Ольги Примаченко. Кроме того, гости ярмарки покупали роман «Ваш покорный слуга кот» японца Сосэки Нацумэ, комикс его земляка Коехару Готогэ «Истребитель демонов», роман «Чагин» Евгения Водолазкина и гид по психическому здоровью «Зоопарк в твоей голове. 25 психологических синдромов, которые мешают нам жить» от Михаила Лабковского, Ольги Примаченко и Татьяны Мужицкой.
В разделе детской литературы самыми продаваемыми стали книги «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского, «Чебурашка. Официальная новеллизация» Анны Масловой и «Все о Муми-троллях» Туве Янссон.
Самыми продаваемыми русскоязычными авторами стали Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Наринэ Абгарян, Марина Москвина, Виктор Пелевин, Дмитрий Данилов и Сергей Лукьяненко.
Ранее была раскрыта программа литературной ярмарки «non/fiction весна», которая с 6 по 9 апреля проходила в Гостином дворе.