Москвичей пригласили на крупнейшую книжную ярмарку весны

В Москве заработала литературная ярмарка non/fiction весна. Она проходит в Гостином дворе с четверга, 6 апреля, по воскресенье, 9 апреля. В издательстве «Эксмо-АСТ» специально для «Мосленты» составили ТОП-6 мероприятий ярмарки, которые нельзя пропустить.

День рождения «Редакции Елены Шубиной»

В эти дни в Гостином дворе издательство «Редакция Елены Шубиной» будет отмечать свое 15-летие. Участниками праздничного марафона станут многие известные авторы. Так, Евгений Водолазкин и Леонид Юзефович подискутируют на тему «Роман с историей», Алексей Сальников, Руслан Козлов и Даниэль Бергер примут участие в обсуждении «Добро и зло в необычных обстоятельствах. Фантастические допущения в русской прозе», дважды лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин презентует роман «До февраля», Татьяна Толстая расскажет о своей новой работе «Истребление персиян», которая посвящена памяти публициста и кинокритика Александра Тимофеевского.

Также перед гостями ярмарки выступит автор «Тотального диктанта — 2023» Василий Авченко с документальным романом «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем», в центре которого — судьба Льва Колесникова, военного летчика, настоящего аса, влюбленного в небо.

Паблик-ток «Путь от идеи к бестселлеру»

О том, как правильно работать с новыми отечественными авторами и интегрировать новые произведения в культурный процесс, расскажут представители издательства «Эксмо»: генеральный директор Евгений Капьев, главный редактор редакции художественной литературы Екатерина Панченко, креативный директор по кинопроизводству Александра Шипетина, ведущий редактор отдела психологии, моды, стиля и красоты Полина Гузь, директор по цифровому контенту Григорьева, — а также писательница Ася Лавринович и директор по киноканалам компании «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев.

Первая церемония награждения премии «Эксмо. Дебют»

Учрежденная только этой весной премия издательства будет вручена впервые. Она направлена на поддержку отечественных писателей, в этот раз достанется лучшим дебютантам «Эксмо». Планируется, что премия станет ежегодной.